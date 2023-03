Ready or Not-skapere "ville elsket" å lage en oppfølger

HQ

Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett har blitt en veldig stor duo i skrekkmiljøet etter den fantastiske Ready or Not som ble en stor hit både i media og på kinoer. Dette førte etter hvert til at de regisserte fjorårets Scream og nå også Scream VI. Men folk ber fortsatt om en retur til Ready or Not for å se hva som skjer med Samara Weavings karakter som bare ønsket å gifte seg da hun endte opp i et fryktelig spill med gjemsel. Heldigvis virker det som Bettinelli-Olpin og Gillett er veldig åpne for dette.

Da ComicBook.com spurte om en oppfølger og om de ville lage den, svarte Bettinelli-Olpin:

"Det er håpet. Det ville vi elsket."

Har du sett Ready or Not, og hvor interessert er du i en fortsettelse?