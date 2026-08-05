Ready Player Two» er fortsatt under utvikling, og manusforfatteren Zak Penn «jobber med» manuset

Det er åtte år siden « Ready Player One kom på kino, og likevel er det fortsatt ingen tegn til at den lovede oppfølgeren noen gang vil se dagens lys. Det har gjennom årene vært rapporter om at oppfølgeren fortsatt er på vei, men mangelen på konkret informasjon og fremdrift har alltid vært den mest avslørende indikatoren.

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I denne sammenheng bekreftet manusforfatteren Zak Penn under et nylig opptreden på den røde løperen for «Stuart Fails to Save the Universe» at arbeidet med «Ready Player Two», som prosjektet heter, fortsatt pågår.

I et intervju med The Direct forklarte Penn: «Jeg jobber med det», noe som er den eneste oppdateringen vi har fått om prosjektet på to år. Det er riktignok ikke en oppdatering som gir særlig stor tillit til at vi snart kan dra på kino for å se dette neste prosjektet.

Dette gjelder også i noen grad oppdateringen Penn delte angående en oppfølger til «Free Guy», da manusforfatteren la til at Ryan Reynolds og Shawn Levy «var veldig fornøyde med filmen og følte at de ikke ønsket å forhaste seg med en oppfølger», og bemerket videre at «Jeg skulle ønske jeg kunne gi dere en oppdatering, men jeg er ikke sikker.»

Kort sagt, kanskje du ikke bør holde pusten for noen av prosjektene...