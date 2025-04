Real Madrid kåret til årets lag under Laureus Awards

HQ

Real Madrid vant Laureus-prisen for årets lag i går. Denne prisutdelingen, som velges av en jury bestående av idrettslegender, feiret sin 25. utgave og regnes som "idrettens Oscar-utdeling", fordi den likestiller alle idretter og disipliner.

Et bevis på det er at Real Madrid konkurrerte med FC Barcelonas kvinnelag, NBA-mesteren Boston Celtics, F1-mesteren McLaren, det spanske herrelandslaget i fotball og USAs herrelag i basketball. Prisen gikk til vinnerne av LaLiga og Champions League forrige sesong, en pris som også inkluderer høydepunktene i inneværende sesong (den europeiske supercupen og den interkontinentale cupen).

Det var den første prisen i denne kategorien for Real Madrid, etter å ha blitt nominert i 2001, 2003, 2015, 2017, 2018, 2019 og 2023. De eneste fotballklubbene som har vunnet denne prisen er Manchester United i 2000, Barcelona i 2012 og Bayern München i 2014 og 2021.

Luka Modrić og Dani Carvajal tok imot prisen under seremonien som fant sted i Madrid. "Vi har hatt en fantastisk sesong, vunnet mange trofeer og vist fortreffelighet på banen. Real Madrid driver deg alltid til topps, til å gjøre ditt beste, som vi viste forrige sesong", sa kroaten.

Carvajal, som har vært ute siden oktober på grunn av en skade, sa at de fortsatt har finalen på Copa del Rey, LaLiga og VM for klubblag på spill, og antydet at han prøver å komme tilbake til FIFAs klubbturnering, som finner sted fra midten av juni til midten av juli.

I de individuelle kåringene ble Mondo Duplantis og Simone Biles kåret til årets beste idrettsmann og -kvinne, mens Lamine Yamal ble kåret til årets gjennombrudd.