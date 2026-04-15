Real Madrid-legenden José Santamaría, vinner av fire europacuper, er død, 96 år gammel

HQ

Real Madrid sørger over José Santamaría, 96 år gammel, den uruguayanske fotballspilleren som vant 12 titler på ni sesonger med Real Madrid på 1950- og 1960-tallet, inkludert fire europacuper (1958, 1959, 1960 og 1966) og seks LaLiga-titler. Før det vant han fem ligatitler med Nacional i Uruguay.

Santamaría spilte som midtstopper, og ble kjent som "Muren" for sitt defensive arbeid. Internasjonalt representerte han Uruguay, før han skiftet til Spania, og han har også jobbet som landslagssjef, blant annet som landslagstrener for Spania under VM i 1982, som ble arrangert i Spania. Han er også den treneren som har sittet lengst i Espanyols historie i Barcelona, mellom 1971 og 1977.

"Santamaría vil alltid bli husket som et av de store symbolene for klubben vår. Han var en del av et lag som vil forbli i minnet til alle madridistas og fotballfans verden over. Sammen med Di Stéfano, Puskas, Gento og Kopa begynte det laget å bygge myten om Real Madrid", sa Real Madrid-president Florentino Pérez.