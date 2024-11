Real Madrid-presidenten er "mer optimistisk enn noensinne" om Super League

HQ

Det er ingen hemmelighet at Real Madrid, til tross for at de har vunnet Champions League mer enn noe annet lag, er på kant med UEFA. Klubben har i noen år presset på for et kontroversielt nytt prosjekt, European Super League (ESL), en alternativ turnering inspirert av basketballens Eurolesgue, der topplagene i Europa spiller mer regelmessig, og som skal streames gratis og tiltrekke seg nye fans med mer profilerte kamper.

Forslaget, som opprinnelig ble støttet av 12 klubber i 2021, ble møtt med kritikk fra en stor del av fansen, klubbene, spillerne, samt FIFA og UEFA. Alle grunnleggerklubbene trakk seg, med unntak av Real Madrid og FC Barcelona.

Med støtte fra EU-domstolen, som slo fast at klubbene har rett til å foreslå nye europeiske konkurranseformater, noe som opphever "UEFAs monopol", kunngjorde ESLs organisasjonsorgan A22 at et gjenopplivningsprosjekt er under arbeid.

Super Leagues grunnlegger, Florentino Pérez, er også Real Madrids president. Og sist søndag, under klubbens ordinære generalforsamling i 2024, snakket Pérez igjen om dette prosjektet, og hevdet at han var "mer optimistisk enn noensinne", og refset UEFA på nytt.

Florentino Pérez er tilbake igjen med Super League

Pérez mener fotballen er "kritisk såret" av mange sosiale og økonomiske faktorer, der "alle de store ligaene opplever betydelige tilbakeslag" og det nye Champions League-formatet ikke gjør det noe bedre, ettersom flere kamper hvert år gjør at de mister verdi.

"UEFA har økt antallet betydningsløse og unødvendige kamper i de europeiske turneringene de arrangerer, uten å ta hensyn til fotballspillernes ve og vel. Og det har også skapt en ny turnering: Nations League. Resultatet er fotballens forfall, med en kalender og formater som er utviklet uten å ta hensyn til de viktigste interessentene i sporten: fotballspillere, klubber og fans".

Hans forslag til Super League vil i stedet "prioritere både spillernes velvære og fansenes lidenskap og begeistring".

"Super League-forslaget om å sende fotball gratis, gjennom Unify-plattformen, er virkelig nyskapende. Og det tar sikte på å overføre til fotballen det som allerede har triumfert i film-, serie- og musikkbransjen."