Real Madrid setter en høy pris for Rodrygo, og Tottenham følger nøye med

Rodrygos fremtid er et av sommerens største mysterier. I løpet av de siste ukene av sesongen ble det rapportert at han sannsynligvis ville forlate klubben, ettersom prestasjonene hans hadde blitt dårligere. Da han så vidt kom med i Xabi Alonsos planer for klubb-VM, økte disse ryktene. Men realiteten er at spilleren ikke ønsker å dra, han ønsker å bli, så Real Madrid vil ikke presse ham ut ... i det minste, med mindre de hører et virkelig topp tilbud. Og det har de ikke for øyeblikket.

Den siste oppdateringen i denne historien kommer fra Fabrizio Romanos YouTube-kanal (via TeamTalk). Han insisterte på at " internt ønsker Rodrygo fortsatt å bli i Real Madrid og konkurrere som en Real Madrid-spiller. Rodrygo elsker Real Madrid. Hans ønske er å være en viktig spiller i Real Madrid."

Roman sier at det vil kreve en toppklubb med et veldig godt tilbud for å overbevise Rodrygo, men ingenting har skjedd, i hvert fall ikke ennå. Og hvor mye penger ville det dreie seg om? Minst 90 millioner euro, men sannsynligvis 100 millioner euro eller mer. Etter å ha vært ryktet til Liverpool, skal Tottenham Hotspur være en av interessentene, etter å ha mistet Son Heung-min til LAFC, men de må matche Real Madrids prisforlangende... og da må Rodrygo overbevises.