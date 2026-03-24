Real Madrid skal ha gjort en katastrofal feil med Mbappé og undersøkt feil kne: "Han kunne ha ødelagt kneet"

Kylian Mbappé kom tilbake til Real Madrid-troppen etter flere ukers pause, og ble umiddelbart med sine franske lagkamerater til et par vennskapskamper i USA mot Brasil og Colombia. Han forsikret pressen om at han føler seg "100 % restituert", og at kneet nå er i orden. Spilleren var misfornøyd med den medisinske staben i Real Madrid, og dro til Paris for å be om en second opinion hos en knespesialist, og tok et rehabiliteringsprogram uten å måtte gjennomgå en operasjon.

Real Madrids medisinske team skal ha gjort en "katastrofal feil", som satte karrieren hans i fare. "Det som kunne ha vært veldig alvorlig er at han, på grunn av denne feildiagnosen, (kunne ha) skadet seg selv fullstendig fordi han ikke sluttet å spille umiddelbart", sier Daniel Riolo, fransk journalist fra RMC Sport.

Riolo forklarer at Real Madrids medisinske stab feildiagnostiserte Mbappé da den franske spilleren pådro seg en skade i desember 2025, til det punktet at de undersøkte feil kne. "Det som blir sagt i 'offisielle kretser' er at tabben er helt enorm. De sier at de undersøkte feil kne i Real Madrid".

Mbappé fikk beskjed om at han fortsatt kunne spille, og han fortsatte å spille i de første månedene av 2026, men smertene ble verre, og han utsatte seg for en mye mer alvorlig skade. Da han oppsøkte legen Bertrand Sonnery-Cottet i Frankrike, innså han hvilken dårlig jobb legene i Madrid hadde gjort.

"For Real Madrid er det som skjedde en total skam, og jeg tror vi unngikk det verste for Mbappé", sier Riolo. "Denne feildiagnosen kunne ha vært mye mer alvorlig, for det tok Mbappé en stund å finne ut hva som var galt. Han hadde andre forpliktelser, han spilte til og med noen kamper uten å vite nøyaktig hva som var galt. Han kunne ha ødelagt kneet sitt."

Real Madrid sparket den medisinske staben på grunn av den "verre enn katastrofale" feilen med Mbappé

Ifølge Riolo sparket Real Madrid den medisinske staben i januar, og tabben med Mbappé var en viktig utløsende faktor. "Vi ble fortalt at det var fordi det var mange skader i Real Madrid," sa Riolo. "Jeg kan si at det er fordi diagnosen av Mbappés kne var så katastrofal, og absolutt verre enn katastrofal, siden det var en absolutt stor feil. Og det var derfor de sparket alle, i tillegg til rekken av skader, men i stor grad var det på grunn av det."

Husk at dette bare er en fransk journalists ord, men Daniel Riolo forsvarer sin rapportering: "Tror du jeg snakker tull? Real Madrid sparket alle. Der har du det. (...) Skjønner du ydmykelsen for en klubb som Real Madrid?"