Real Madrid-spillerne og Arbeloa har en teori: Dommeren glemte at det var et andre gule kort på Camavinga

Real Madrid-spillerne og treneren Álvaro Arbeloa har sterkt kritisert dommeren for avgjørelsen som, etter deres mening, endret kampens gang og til og med ødela den. På pressekonferansen gratulerte Arbeloa Bayern med seieren, 4-3 i Bayern, 6-4 sammenlagt, men sa "de skulle gjerne ha slått oss på en annen måte. Alt det harde arbeidet og innsatsen har blitt kastet bort av en avgjørelse som den dommeren tok."

"Ingen forstår hvorfor en spiller blir utvist for en slik handling", sier Arbeloa, og beskriver at spillerne er veldig såret og at følelsen er "urettferdighet og sinne", en tanke som deles av andre spillere, samt mange journalister i Spania og i utlandet. "Jeg tror dommeren viste ham kortet fordi han ikke visste at han allerede hadde et gult. Det var ikke engang en forseelse med gult kort.

Dommeren viste ut Eduardo Camavinga i det 86. minutt for sitt andre gule kort, da Madrid var i ferd med å vinne kampen og det var uavgjort. Det første var for å ta tak i Musialas skjorte, men det andre var for å ta tak i ballen med hendene og kaste bort noen sekunder av tiden. Spillerne føler at straffen, et nytt gult kort og utvisning, er uforholdsmessig. Minutter senere scoret Luis Díaz og Olise to ganger.

Etter kampslutt løper Real Madrid-spillerne til dommeren og krever en forklaring: Arda Guler, som står bak en scoring, blir også utvist, mens kameraene fanger opp Dani Carvajal bak sidelinjen som roper "det er din feil!".

"Dommere, mange ganger... Jeg vet ikke, enten har de ikke spilt fotball, eller så forstår de ikke hvordan de skal håndtere slike situasjoner bedre", klaget Arbeloa, da han så hvordan remontada-forsøket deres endte på den mest grusomme måten.