Reanimal kommer til PC og konsoller i februar 2026

HQ

I forkant av Xbox Partner Preview -arrangementet ble det bekreftet at Tarsier Studios ville være til stede for å vise frem en ny titt på Reanimal. Skrekkutvikleren, som er mest kjent for å ha laget Little Nightmares 1 og 2, dukket opp og delte noen interessante nyheter om spillet, blant annet en fersk trailer som ga en forsmak på hva vi kan forvente oss av dette etterlengtede prosjektet.

De andre nyhetene inkluderte avsløringen av utgivelsesdatoen, som er satt til 13. februar 2026. Jepp, fredag den 13. for et skummelt spill, det kunne ikke være en mer passende dag. Så selv om det bare er noen måneder unna, kan det hende du allerede er ivrig etter å komme inn i handlingen, og hvis det høres ut som deg, er den siste gode nyheten rundt demoen av spillet, som nettopp har blitt gjort tilgjengelig for fans på PC, PS5 og Xbox Series X / S.

Så det eneste naturlige neste spørsmålet å stille er hva du fortsatt gjør her? Gå til Steam, PlayStation Store, eller Microsoft Store og prøv en del av Reanimal akkurat nå.