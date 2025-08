Reanimal viser oss igjen hvordan man overlever navnløse grusomheter som et par i ny trailer

HQ

Jo mer vi ser av Reanimal, jo mer får jeg frysninger, og mye nysgjerrighet også. Det er ikke for ingenting at dette er det samme teamet som ga oss de to første Little Nightmares-spillene, så de vet hvordan man skaper en overveldende atmosfære uten å miste sjarmen til et spill som appellerer til de dypeste følelsene dine.

Det ser ut til at dette spillet vil inneholde store skapninger som det er bedre å ikke navngi enn "små mareritt", og Tarsier Studios har vist oss en ny trailer under THQ Nordic Showcase, hvor de også informerer oss om at Reanimal kommer til PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2 i første kvartal 2026.

Sjekk ut traileren nedenfor sammen med noen nye skjermbilder.