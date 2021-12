Rebeca sjekker ut The Plane Effect i dagens livestream

2022 nærmer seg med stormskritt og vi skal runde av 2021 med vår siste GR Live-sending senere i dag. Med dette i tankene skal vi ta en titt på Innovina/StudioKikus atmosfæriske eventyrspill The Plane Effect, et spill som ser spillere tre inn i skoene til en kontorarbeider, som må utforske en dystopisk verden i et forsøk på å komme seg hjem. Spillet er designet med grafikk laget av VFX-artister og har et ganske strålende utseende og setting som garantert vil fange oppmerksomheten din.

Som vanlig setter vi i gang klokken 16 og du kan få det med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch, hvor Rebeca tar oss gjennom denne isometriske verdenen i to timer.