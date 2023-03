Rebel Moon får en RPG-spin-off

HQ

Zack Snyders Rebel Moon har hatt en ganske turbulent tid på å komme til liv. Opprinnelig formulert som en Star Wars-spin-off, ble filmen skrinlagt da Lucasfilm ble kjøpt av Disney. Men etter å ha laget en ny IP som passer til filmen, er Snyder endelig klar til å vise frem Rebel Moon senere i år.

Når vi snakker om podcasten The Nerd Queens , ser det imidlertid ut til at Snyder har et annet prosjekt han er begeistret for. "Den ene tingen jeg virkelig har det bra med, og jeg vet ikke engang om jeg skal snakke om det, men du vet, dette rollespillet som vi gjør, det er bare bokstavelig talt galskap. Så oppslukende, så intens og så stor ... Det kommer til å bli det fullstendig realiserte universet, og det kommer virkelig til å bli morsomt.

Det er ingen avsløring eller utgivelsesdato for Rebel Moons RPG, men det er fortsatt spennende å vite at et annet oppslukende sci-fi-rollespill er på vei. Rebel Moon slippes på Netflix den 22. desember 2023.

Vil du spille et Rebel Moon RPG?