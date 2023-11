Rebel Moon og Army of the Dead utspiller seg i samme univers.

HQ

Selv om man på utsiden kanskje skulle tro at det ikke er så mye som forbinder Rebel Moon med Army of the Dead, er det faktisk det. Ettersom begge kommer fra regissør Zack Snyder, har de to stort sett forskjellige filmene faktisk crossovers, og dette har Snyder selv bekreftet i et intervju med Total Film (takk, GamesRadar).

"Army of the Dead har en ganske omfattende mytologi som aldri kom med i filmen. Det er faktisk en figur fra Rebel Moon i Army of the Dead-animasjonsserien som vi aldri tok med.

"På et tidspunkt i serien går de gjennom en portal inn i en annen dimensjon, og det finnes figurer i den andre dimensjonen som de støter på. I Rebel Moon er de i en bar, og et av romvesenene er en av figurene fra animasjonsfilmen. Så det er helt klart et felles univers."

Vi forventer å høre mer om Rebel Moon senere denne uken, ettersom filmen vises som en del av den siste dagen av Netflix' Geeked Week, som for øyeblikket pågår. Ellers lander filmen på strømmetjenesten neste måned, 22. desember 2023, før andre del kommer 19. april 2024.