Rebellion bytter ut Englands bølgende åser med en grusom koloni i en annen verden i Alien Deathstorm

Mens Xbox Partner Preview hadde noen få nye avsløringer, var showet ellers en ganske grunnleggende affære. Heldigvis var det interessante og lovende perler som det neste prosjektet fra den britiske utvikleren Rebellion for å krydre ting.

Kjent som Alien Deathstorm, dette er en førstepersons action-skrekkopplevelse som er langt fra de bølgende engelske åsene i Atomfall eller det ødelagte Europa i Sniper Elite-serien. I stedet blir vi tatt med til en fjern koloni utenfor jorda og blir bedt om å overleve i et helvete der monstre og skremmende skapninger lurer i mørket og ikke ønsker noe annet enn å gjøre oss til sitt neste måltid.

I en Xbox Wire-artikkel dedikert til spillet, blir vi fortalt litt mer om hva vi kan forvente :

"Alien Deathstorm tar oss med til enda et helt annet sted. Det er en rå, visceral førstepersons action-skrekkopplevelse, der overlevelse fra sekund til sekund avhenger av å reagere på en monstrøs, stadig skiftende trussel på en stormblåst off-world-koloni. Nådeløs fare, ballistisk action og nervepirrende utforskning er kjernen i spillet, der spilleren kjemper for å overleve de uhyggelige, lurende grusomhetene som omgir dem."

Vi har også fått vite litt mer om hva vi kan forvente fra Rebellions designsjef, Ben Fisher, som bekrefter at spillet er en "ekte hybrid" mellom action og overlevelse, og at det har en "virkelig tilfredsstillende kombinasjon av høyspent utforskning og oppdagelse kombinert med Rebellions veletablerte ekspertise i å produsere svært tilfredsstillende actionskytespill. Hvis vi skulle beskrive det som noe, er det et 'actionhorror'-spill med et lag av konstant trussel og miljøoppdagelse som fullt ut støtter den ballistiske handlingen fra sekund til sekund."

Det viktigste å merke seg er at Alien Deathstorm fortsatt er en god stund unna, ettersom lanseringen er planlagt til 2027 på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Sjekk ut avsløringstraileren for spillet nedenfor.