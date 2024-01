Rebellion-grunnleggerne er på King Charles' liste over nyårsheder

HQ

Det er igjen den tiden på året da en rekke personer fra hele Storbritannia hedres av kongefamilien for sine tjenester i sine respektive bransjer. På 2024s New Year Honours List blir to personer fra spillbransjen hedret, begge fra spillutvikleren Rebellion.

Medgrunnleggerne Jason og Chris Kingsley, som også fungerer som henholdsvis CEO og CTO, hedres med CBE (Commander of the British Empire) for sin innsats i den kreative bransjen og for landets økonomi. Det skal sies at begge tidligere har blitt hedret med OBE (Officers of the British Empire), så dette er i realiteten en forfremmelse fra kong Charles.

I en uttalelse om utmerkelsene skriver Rebellion: "Vi er glade for å kunngjøre at Chris og Jason Kingsley, medstifterne av Rebellion, begge har mottatt en CBE (Commander of the Order of the British Empire) som en del av kongens liste over nyttårsutmerkelser for sine tjenester for økonomien.

"Det er en ære å feire vår eksepsjonelle CEO og CTO for deres velfortjente anerkjennelse. Skål for et spennende 2024 med Chris og Jason ved roret!"