Rebellion presenterer postapokalyptiske Atomfall på Xbox games Showcase

Det beste med sommerens showcases er ikke det du vet kommer. Det er ikke engang det du forventer før konferansen starter. Nei, det beste er det du ikke hadde forventet i det hele tatt. Det var akkurat det vi følte med Atomfall, tittelen som ble presentert av Rebellion.

Vi forventet ikke at skaperne av Sniper Elite skulle vende seg til postapokalyptisk fiksjon, men her er vi. Vi er ikke sikre på hva Atomfall er ennå, men det ser ut til at en stor katastrofe har rammet Storbritannia, og rare skapninger og samfunn av mennesker har overtatt sivilisasjonen.

Et førstepersons skytespill der vi har sett alt fra retro-futuristiske roboter, glødende zombier, telefonkiosker og noe som definitivt ser ut som magi. Vi får se hvordan alle disse elementene kommer sammen når Atomfall kommer til PC, Xbox og PS5 neste år. Vi er offisielt interessert.