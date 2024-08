Rebellion slår seg sammen med Level Infinite for en uannonsert tittel

Rebellion Rebellion har kunngjort at de går sammen med folkene på Level Infinite for å lage en helt ny original IP som blir sett på med kodenavnet Project Archipelago. Prosjektet er fortsatt uannonsert i skrivende stund, men blogginnlegget knyttet til tittelen har gitt oss noen få utdrag av informasjon om hva det vil tilby.

Vi blir fortalt at Project Archipelago vil være en "original IP" som vil "utnytte de unike ferdighetene til begge organisasjonene for å skape en ny spillopplevelse."

Det er ingen anelse om når vi får se dette spillet i aksjon, men det nevnes at medlemmer av Rebellion -fellesskapet snart vil kunne teste en pre-alfa-versjon av spillet via et dedikert Discord -rom. Forvent ytterligere offentlige detaljer i fremtiden.