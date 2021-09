Recompile er dagens GR Live-spill

HQ

Med mindre du har fulgt nøye med på indie-fronten er sjansen stor for at Phigames' Recompile har gått under radaren din. Spillet er en 3D Metroidvania som henter inspirasjon fra titler som Hollow Knight, Axiom Verge og Ori and the Blind Forest, og fortellingen sies bare å finne sted i ett sekund i vår verden. Det inneholder også flere slutter og byr på mange logikkbasert gåter å løse.

Er du interessert i å se oss spille de første to timene av spillet er det bare å klikke deg innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.