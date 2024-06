Red Bulls hyperbil avsløres på Goodwood Festival of Speed

HQ

En av de største motorbegivenhetene hvert år er Goodwood Festival of Speed. På denne bilutstillingen viser alle de store bilmerkene frem nye biler og tester dem på den ikoniske klatrebanen, ofte med en kjent racerfører bak rattet. Men det er også en anledning for samlere til å vise frem ikoniske og klassiske biler.

Til årets arrangement kan vi se frem til at Red Bull Racing slår på stortromma. Energidrikkfirmaets motorsportavdeling vil ta med seg sitt nåværende F1-team og en samling tidligere stjerner for å kjøre tidligere F1-biler opp den berømte bakken, samtidig som de debuterer og viser frem RB17-hyperbilen som har vært under utvikling i årevis, og som er utpekt som hjernebarnet til den legendariske F1-designeren Adrian Newey (som forlater Red Bull).

I en pressemelding får vi vite at "RB17 vil bli avslørt fredag 12. juli i Cathedral Paddock og vil være utstilt under hele festivalhelgen, noe som gir Goodwood-besøkende den første sjansen til å se hyperbilen på det ikoniske arrangementet. RB17 er designet, utviklet og produsert helt og holdent internt, og har et toseters monocoque-chassis i karbonfiber med en halvstresset midtmontert V10-motor og en girkasse i karbonfiber som driver bakhjulene."

Når det gjelder hva resten av Red Bull mannskapet skal gjøre på Goodwood, vil Max Verstappen kjøre sin RB16B, Sergio Perez sin RB19, Christian Horner sin RB8, Daniel Ricciardo sin RB7, David Coulthard sin RB9, Mark Webber sin RB6, og Christian Klein sin RB1.

