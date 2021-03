Red Dead Online belønner dobbelt for hesteracing

Du ser på Annonser

Rockstar meddelere i sitt seneste nyhetsbrev for Red Dead Online at alle digitale desperados kan se fram mot doble belønninger denne uken for all hesteracing. Du får altså fram til den 30. mars sobbel mengde RDO$ og XP.

Det tilbys også posse-bonuser som gjør at du kan få billige stallplasser (30% rabatt), så det er veldig fordelaktig å bli med i en gruppe i nær fremtid. Og for å gjøre alt bedre er det også salg på hester, frakker, ponchoer og bandolærer med 30% rabatt. Hesteutstyr har derimot hele 50% rabatt og Wilderness Outfitters varer er nedsatt med 40%.

Det finnes for øvrig også Amazon Prime-bonuser å tjene, så sjekk ut lenken ovenfor så du ikke går glipp av noen godsaker.