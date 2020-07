Red Dead Online fokuserer på dyrelivet i ny massiv oppdatering

Du ser på Annonser

Etter flerfoldige uker med folk som kler seg ut som klovner i Red Dead Redemption 2 siden Online-delen har vært nærmest uberørt av utviklerne i urovekkende lang tid er det endelig tid for en ny oppdatering.

Red Dead Online-oppdateringen heter The Naturalist, noe som gir mye mening med tanke på hva den inkluderer. Om du er av det fredfulle slaget kan du slå deg sammen med Harriet Davenport for å spore og lære mer om ulike dyr ved å ta bilde av dem med et nytt, mer avansert kamera og bedøve dem for å ta prøver. Om du derimot liker å jakte lønner det seg å starte en allianse med Gus Macmillan. Han vil i stedet belønne deg for skinnet til dyrene. Hver av disse vil gi deg unike belønninger som klær, ressurser, våpen og mer.

Uansett hva du gjør vil du kunne loggføre hva du lærer i en Animal Field Guide, og jo mer du fører inn jo lenger kommer du i den nye The Naturalist-rollen. Dette vil igjen gi deg nye gjenstander og ferdigheter, samt tilby nye gameplaymuligheter. Blant annet vil du lære å drepe dyr på en barmhjertig måte og ta på deg oppdrag for å drepe jaktfolk eller befri fangede dyr.

Det er også lurt å utforske litt, for nå finnes det en rekke nye legendariske dyr rundt omkring som vil få Harriet og Gus til å gi deg enda bedre ting som virkelig vil få deg til å se unik ut avhengi av om du skyter eller beskytter dem.

Disse konseptene er til og med tydelige i Free Roam-oppdrag ved at det nå er mulig å slå seg sammen med andre for å beskytte dyr fra krypskyttere. Du kan lese mer detaljert om oppdateringen her og se litt av hva som venter i traileren øverst.