Red Dead Online gir deg bonus for å selge alkohol denne uka

Du ser på Annonser

I den seneste Rockstar Newswire-artikkelen om Red Dead Online kan vi lese at det denne uka tilbys bonuser til alle hjemmebrennere som hjelper til med å holde befolkningen beruset. Det er nemlig 2x RDO$ og XP-bonus for å spille gjennom Moonshiner- og Bootlegger-oppdrag, og det kommer også til å være en x1,5-bonus på alt salg av hjembrent, så sørg for å utnytte dette for å tjene litt ekstra cash før det er for sent.

Frem til 3. mai blir det også frafall på avgifter for hurtigreise og flytting av hytter. Når det gjelder rabatter kan du også se fram mot 40% rabatt på moonshiner-klær og Norfolk Roadster-hester, og dessuten tilbys 30% rabatt på Moonshine Shack og annet småtteri.