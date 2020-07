Red Dead Online-spillere arrangerer protest mot mangel på nytt innhold

Du ser på Annonser

Selv om Rockstar har tilføyet masser av innhold til Red Dead Online, så mener store deler av spillerne at dette innholdet ikke kommer hyppig nok. Derfor har de nå gått sammen om å arrangere en fredelig protest, i håp om å få Rockstar til å øke tempoet litt.

Som PCGamesN skriver har tusenvis av Red Dead Online-spillere gått sammen om å kle seg ut som klovner, for så å reise fredelig gjennom spillets verden. Ideen om klovnekostymet kommer med følgende forklaring:

"Since we're all clowns for believing we'll get an update, it's fitting that we dress up as them in-game too!"

Polygon har snakket med en av arrangørene bak prosjektet, Magnar, og han sier følgende:

"Rather than let it turn negative or nasty, which in game communities things often can, I thought I'd turn [our protests] into something a bit more fun or even wholesome in a way."

Neste gang spillerne samles er den 20. juli.