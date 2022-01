Red Dead Online-spillere frustrerte over Rockstars dårlige engasjement

HQ

Selv om Red Dead Online fortsatt har veldig mange spillere hver måned, er det ikke i nærheten like stort som GTA Online. Dette har også gjort at spillere som har brukt utallige timer på online-versjonen føler seg litt snytt av Rockstars manglende vilje til å tilføye nytt innhold, forbedre kjerneopplevelsen og generelt kommunisere med fansen.

Like før jul avslørte Rockstar en gigantisk utvidelse med Dr Dre i GTA Inline, men Red Dead Online fikk bare en forlengelse av et allerede eksisterende event, som betyr at det ikke er noe nytt innhold. Dette fikk en fan til å skrive følgende på Twitter og samtidig starte hashtaggen #SaveRedDeadOnline.

"Just come out and say you're not supporting the game anymore rather than continue to drag us along with shit like this. Can't even be bothered to give us weekly updates anymore while giving their golden goose GTAO the entire world at the same time. Y'all are actual clowns.

And I don't wanna hear the "hurr it's bc GTAO makes money", RDO could make money too but R* can't be assed to actually put forth a molecule of effort and give us content WORTH spending money on so of course it's not going to be as profitable in its current state."

Hashtaggen har vært populær på sosiale medier de siste ukene, men Rockstar har ennå ikke kommentert saken.