Red Dead Redemption 2 har solgt mindre enn forventet på Epic Game Store

Da Red Dead Redemption 2 endelig kom for over et år siden, solgte det mange, mange millioner eksemplarer, og var absolutt blant årets bestselgende spill. Tilbake i november ankom spillet så på PC, men noen nye tall viser at spillet ikke har klart seg helt som forventet på plattformen, i hvert fall ikke via Epic Game Store.

I følge salgstall fra SuperData klarte spillet å selge bare 408.000 eksemplarer i løpet av sin første måned på de digitale salgshyllene.

Spillet var som kjent tilgjengelig via Epic Game Store og Rockstars egen Launcher, så størstedelen av salgstallene kan enten være der, eller på Steam hvor spillet kom en måned senere, men mange undersøkelser maler et noe lunkent bilde av antallet aktive spillere på Valves plattform også.

Har du spilt det på PC?