Red Dead Redemption 2 kommer ikke til Switch likevel

Forvirringen og nysgjerrigheten var stor da det nylig ble kjent at Red Dead Redemption 2 var klassifisert for Switch. Da nyheten først ble kjent, var vi skeptiske med tanke på at PS4 og Xbox One til tider slet med å kjøre spillet, men vi var også villige til å se kaoset som ville utspille seg.

Dessverre ser det ut til at Red Dead Redemption 2 ikke kommer til Switch likevel. Som Nintendo Life har rapportert om, vises ikke lenger klassifiseringen for en Switch-versjon av spillet på Brasils klassifiseringstavle.

Det er sannsynligvis en feil, noe som er lett å gjøre med tanke på at det originale Red Dead Redemption ble lansert på Switch ganske nylig. Det er en mulighet for at vi kan få cowboyspillet på Switch-etterfølgeren, hvis konsollen blir oppgradert, men det får vi ta en annen gang.