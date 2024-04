Red Dead Redemption 2-lydfil avslører sjelden tabbe

HQ

Rockstar Games er vanligvis utrolig hemmelighetsfulle når det gjelder sine kommende prosjekter. Bortsett fra Grand Theft Auto VI-lekkasjene vi så i fjor, er det sjelden vi får et glimt av noe Rockstar jobber med før det er klart.

Det er heller ikke vanlig at vi får se hva som foregår bak kulissene selv etter at et spill er lansert, noe som gjør dette funnet fra YouTuberen Red Dead Redemption Stories så interessant. I en skjult lydfil hører vi en scene i spillet i en mye råere stil. Ekko, ekstra lyder fra skuespillernes antrekk med mer er inkludert, og vi får til og med en blooper fra Dutch.

Ved 3:10 i videoen nedenfor kan du høre Dutchs skuespiller Benjamin Byron Davis bomme på en replikk før han sier "fuck me", ler og går tilbake til den kakaosmørstemmen vi alle er så vant til.