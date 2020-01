Red Dead Redemption 2 og GTA V har tilsammen solgt over 150 millioner eksemplarer

Rockstar lager noen av de spillene som selger aller best, og her snakker vi verden over. Hver eneste gang de utgir et stort spill, så forventes det å selge mange, mange millioner eksemplarer. Det gjelder ikke bare for Grand Theft Auto V, men også for Red Dead Redemption 2, som tilsynelatende har nådd en ny milepæl etter at det ble lansert på PC i fjor.

I følge salgstall fra NPD-gruppen, som denne gangen har sett på globale salgstall, så har Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 tilsammen solgt 150 millioner eksemplarer.

De fleste av disse er Grand Theft Auto V, da vi vet at det minst har solgt 115 millioner eksemplarer, men det betyr dog at Red Dead Redemption 2 nærmer seg 35 millioner eksemplarer, som også må sies å være uhyre imponerende.

Rockstar avslørte i august at spillet hadde solgt 25 millioner eksemplarer, og vi kjenner ikke den nøyaktige fordelingen mellom de to.