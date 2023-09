Red Dead Redemption 2 ryktes å få en oppdatering til PS5 og Xbox Series X/S

HQ

Dokumentene fra tvisten mellom FTC og Microsoft har vært en gullgruve uten sidestykke, spekket med saftige detaljer som nå utgjør en av de største informasjonslekkasjene i spillhistorien. Og det siste i rekken av godbiter som har blitt avslørt, er noe fansen av det mange anser som et av tidenes beste spill, Red Dead Redemption 2, har ventet lenge på - en såkalt "next-gen"-oppdatering.

Rockstars hyllede oppfølger nevnes i en e-postkonversasjon fra i fjor der Microsoft-ledere diskuterer et knippe potensielle Game Pass-titler, og antyder at de forventet at en Red Dead Redemption 2 -oppdatering skulle lanseres i andre halvdel av dette regnskapsåret. Det vil si før 30. september.

En slik oppdatering har tilsynelatende ikke blitt noe av, og historisk sett har Rockstar vært svært hemmelighetsfulle når det gjelder nyheter, så hvem vet hva som egentlig skjedde med disse planene bak lukkede dører. Det er en risiko for at planene for oppdateringen har blitt kansellert, eller at arbeidet fortsetter i det stille. Vi kan bare spekulere og håpe (på det siste).

Takk VG247