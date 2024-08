Red Dead Redemption 2-skuespiller avslører det verste med å spille Arthur Morgan

HQ

Du tror kanskje at det å være videospillskuespiller er en ganske enkel jobb, men med den teknologien som er tilgjengelig i dag, gjøres mye av arbeidet utenfor en stemmeinnspillingsboks og i et gigantisk lydstudio mens du har på deg en merkelig mocap-drakt.

Det var i hvert fall tilfellet for Roger Clark, skuespilleren som spilte Arthur Morgan i Red Dead Redemption 2. For Clark var rollen mange ting, og selv om han husker tilbake på tiden som Arthur med glede, var det også noen dager som var kjipe.

I et intervju med Gamology avslørte Clark at det verste med å være Arthur Morgan var å løpe på huk. "Vi satt på huk i, tror jeg, et par dager," sa han. "For du må løpe på huk, gå, snike, løpe med ett gevær, løpe med to geværer, og så må du løpe på huk med en rifle. Tre dager senere hadde jeg helt vondt i lårene."

Clark er likevel utrolig takknemlig for muligheten han fikk til å sette sitt preg på Arthur. "Jeg var veldig, veldig takknemlig for at Rockstar Games ga meg så mye eierskap over Arthur, fordi Arthur går som meg. Han gnir seg på nesen som meg. Innlevelsen er så viktig. Jeg føler meg virkelig velsignet", sa han.

Hva synes du om Roger Clarks opptreden?