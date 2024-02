Red Dead Redemption 2-spiller drakk 100 tonics og fikk Arthurs hår til å vokse lynraskt

HQ

Red Dead Redemption 2 er et ganske alvorlig spill. Joda, det har sine lysere øyeblikk, men historien er en som kan gjøre deg helt knust når den er over. Utenom hovedplottet kan spillerne likevel gjøre mange smarte og morsomme ting i den åpne verdenen.

Spillere og innholdsskapere har lekt med mekanikken i over fem år nå, og en skaper kjent som Nestan på YouTube har vist frem kraften i spillets hårtoner. Du kan endre mye ved Arthur Morgan i spillet. Fra klærne til håret og til og med vekten hans. Nestan begynner videoen sin med Arthur glattbarbert, både i ansiktet og på hodet.

Deretter drikker han 100 hårtonics før han går inn i en filmscene, og etter et minutts venting på at tonicene skal virke, får Arthur umiddelbart et massivt hår og et skjegg som julenissen ville vært stolt av.