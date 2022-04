HQ

Den nylig avsluttede London Games Festival har avslørt vinneren av prisen for Virtual Photographer of the Year. Vinnerbildet, tatt av Joe Menzies, er fra Red Dead Redemption 2 og viser et glimt av den bemerkelsesverdige skjønnheten til den Rockstar-utviklede tittelen.

Bildet, bed tittelen Far Away, byr på en mørk silhuett på hesteryggen som titter ut over en stor ørken som løftes frem med hjelp av smart belysning. Du kan ta en titt på vinnerbildet nedenfor.