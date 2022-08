Redfall er mye større enn Dishonored, Prey og Deathloop

HQ

Med både Dishonored, Dishonored 2, Prey og Deathloop på CV-en i nyere tid er det ikke rart at mange mener Arkane er noen av de mest spennende utviklerne Xbox Game Studios har kjøpt. Derfor er også forventningene til det neste spillet deres ganske høye, og de senkes nok ikke i dag.

Som lovet har Arkane Austin offentliggjort en over 21 minutter lang video hvor fire av hovedutviklerne enkelt sagt oppsummerer alt det er verd å vite om Redfall på et grunnleggende nivå. Dermed får vi høre at øyen er mye større enn noen av de andre spillene deres, men at den likevel kan utforskes og manipuleres på utallige måter som studioet er kjent for. De går også nærmere inn på hvordan disse vampyrene er ganske annerledes fra de vi vanligvis ser i spill, filmer og serier ved å ha veldig spesielle egenskaper og opphav, måter de manipulerer mennesker på og mer.

Dette fokuset på variasjon og dybde vises selvsagt også i figurene vi kan spille som også, så videoen går nærmere inn på personlighetene til hver av dem, hva de kan gjøre og hvordan vi kan tilpasse dem til vår spillestil. Hva sistnevnte angår får vi vite at de liker å endelig kunne designe mer moderne våpen som uansett kan modifiseres på fantasifulle måter på toppen av å ha meget varierte egenskaper.