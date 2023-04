Redfall får nytt utvalg av Xbox Design Lab-kontrollalternativer

HQ

Hvis du har vært på gjerdet om du skal unne deg en Xbox Design Lab-kontroller kan kanskje et nytt utvalg av Redfall-alternativer være det som endelig overbeviser deg.

Microsoft har kunngjort/a> fem sjeldne frontplater for kontrollerne dine som er basert på "de fire spillbare heltene, Layla Ellison - The Telekinetic Threat; Remi De La Rosa - The Ingenious Ingeniera; Devinder Crousley - The Verified Cryptid Hunter; og Jacob Boyer - The Deadeye with an Undead Eye". Det er også et femte alternativ kalt Bite Back, beskrevet som "et vampyrinspirert utseende komplett med røde hoggtenner og sider som fremhever byen Redfall før og etter vampyrinvasjonen".

Siden det er Xbox Design Lab kan du fritt justere stort sett alt etter eget ønske hvis du vil endre noe, og det er også et utvalg av batteridørgraveringer basert på Redfall. Klikk deg inn <a href="https://xboxdesignlab.xbox.com/en-gb/configure/xbox-wireless-controller-Redfall-limited-edition?recipeId=9DEDE29C" title="Xbox Design Lab - Make It Yours" target="_blank">hit for å lage din egen kontroller eller sjekk ut noen bilder av frontplatene nedenfor.

Redfall lanseres 2. mai for PC og Xbox Series S / X, og er inkludert i Game Pass fra dag 1.

