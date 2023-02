Redfall ser mer ut som Deathloop i ny trailer

HQ

Det faktum at Redfall ble annonsert rundt samme tid som Back 4 Blood, Evil Dead: The Game og et par andre asymmetriske flerspillerspill fikk mange til å tro at skaperne av Dishonored, Prey og Deathloop skulle følge i Left 4 Deads fotspor med deres kommende tittel. Flere intervjuer og trailere har forsøkt å gjøre det klart at det ikke er tilfelle i det siste, og her er en annen klar indikasjon på det.

Dagens trailer starter med å vise hvordan Redfalls øy går fra vondt til verre når vampyrene får litt tid til å "pusse den opp" (hvem liker ikke meldinger skrevet med blod på vegger i disse dager?) før siste halvdel viser hvordan det vil se ut når vi begynner å slå tilbake med kule våpen og superkrefter. Alt dette blandet seg med ganske mye narrativ og lore-building, så sammenligningene med Far Cry 2 og Arkanes ferskeste titler virker mye mer passende enn Left 4 Dead.

Hva tror du?