Redfall-utvikleren ser ut til å fokusere på enspillerspill igjen

Arkane har alltid vært kjent for sine unike, intelligente og velgjorte enspillereventyr som Dishonored og Prey. Til tross for dette bestemte Arkane Austin seg for å prøve noe nytt med Redfall, et flerspillereventyr som ble lansert i mai.

Dessverre var spillet i beste fall halvferdig og manglet lovede funksjoner, hadde noen dårlige ideer og ble til slutt ansett som en skuffelse. Og det ser ut til at teamet har fått med seg dette, for den siste stillingsannonsen tyder på at Arkane Austin igjen er tilbake til det de er virkelig gode på.

Som IdleSloth84_ la merke til på Twitter, er studioet for tiden på jakt etter en ledende teknisk ingeniør, noe som gir oss noen ledetråder om hva de gjør videre, ettersom det står at personen som søker bør ha "kjennskap til singleplayer action-RPG-er og oppslukende simuleringer". Det nevnes også at det neste prosjektet er et AAA-spill, så det virker som om Bethesda og Microsoft ikke har mistet troen på studioet.