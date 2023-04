Redmi Note 12 Pro har som mål å være et rimelig flaggskip

HQ

Vi tar en titt på en god del smarttelefoner som en del av vår Quick Look-serie, og i ånden av det har vi tatt sikte på enda en enhet i denne familien. Redmi Note 12 Pro er nettopp denne enheten, en smarttelefon som er designet for å være rimelig og tilgjengelig, samtidig som den tilbyr flaggskipkvaliteter.

Med en 120Hz AMOLED-skjerm, et IMX766-kamera med OIS-støtte og et massivt 5000 mAh batteri som kan lades raskt takket være 67W turboladningskompatibilitet, tilbyr denne enheten alle disse funksjonene og mer, alt for startprisen på £ 339.

Men for å se hvordan denne telefonen faktisk utvikler seg i praksis, har vår egen Magnus lekt seg med Redmi Note 12 Pro på den nyeste Quick Look, som du kan få med deg nedenfor for ytterligere tanker og fakta.