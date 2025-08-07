RedOctane Games er en ny utvikler av rytmespill som jobber med noe som ikke er Guitar Hero, men som høres ut som det

HQ

Det har vært ganske stille på rytmespillscenen i årevis, hovedsakelig fordi spillerne har gått bort fra å eie og bruke fysisk periferiutstyr som tar disse titlene til neste nivå. Det er mange år siden det kom en ny Guitar Hero eller Rock Band, og vi er desperate etter mer, noe som gjør grunnleggelsen av RedOctane Games desto mer spennende.

Dette er en utvikler som består av flere rytmespillveteraner fra Guitar Hero -serien. Studioet ledes av den tidligere produksjonsdirektøren for Neversoft, Simon Ebejer, mens det støttes av Charles og Kai Huang, to av de opprinnelige Guitar Hero -grunnleggerne. Ellers kan vi forvente oss en smeltedigel av utviklere som inkluderer "eksepsjonelle utviklere, skapere og samfunnsledere fra den globale rytmespillscenen", samtidig som studioet også har en samfunnsbygget utviklingstilnærming.

Når det gjelder spillet som RedOctane lager, har vi ennå ikke noe konkret å gå på. I et medfølgende blogginnlegg blir vi fortalt: "Dette spillet blir ikke Guitar Hero, DJ Hero, Guitar Freaks eller Rockband. Dette er noe nytt. Et rytmespill bygget med kjærlighet, av folk som bryr seg, med fellesskapet i sentrum i denne moderne verdenen vi lever i, som er i rask endring. Vi er overbevist om at eksperten her er fellesskapet og en ny generasjon utviklingstalenter, de folkene som har holdt lyset på de siste årene."

Vi får møte dette prosjektet så snart som senere i år, ettersom det nettopp har kommet i produksjon. Det er uklart om det vil bli støttet av et fysisk utvalg av periferiutstyr, men hvis det er tilfelle, støttes dette teamet av mange navn som har erfaring med å lage slike produkter tidligere for Guitar Hero og lignende.