Reed Richards er en skikkelig slagkraftig duellant i Marvel Rivals

Reed Richards sammen med de andre medlemmene av Fantastic Four kommer på Marvel Rivals senere denne uken, den 10. januar. Som vist i sin nye trailer, vil Richards AKA Mr. Fantastic være en Duelist - begrepet for Marvel Rivals 'skadeforhandlere.

Richards angrep kommer fra hans strekkbarhet, slik at han kan piske fiendene sine med knyttnevene fra stor rekkevidde. Han kan også pakke inn fiender med høyreklikket, og slynge dem inn i hverandre for en god del dobbel skade.

Hans venstre-skift-evne forvandler ham til en større versjon av seg selv, slik at han kan reflektere prosjektiler, inkludert ultimate evner som Iron Mans maksimale puls. I traileren ser du kanskje at Richards har en måler under trådkorset. Når den er full, kan han få sitt eget Hulk-out-øyeblikk, der han nok en gang vokser i størrelse og gjør ekstra skade, i tillegg til å få en masse midlertidig helse. E-en hans støtter dette, slik at han kan storme rett inn i kampens hete.

Til slutt sender Richards' ultimate evne ham opp i luften for å slå ned med overdimensjonerte knyttnever. Det er litt som Winter Soldier's ult, bortsett fra at den ser ut til å tillate flere slag med en gang, uten å måtte drepe noen i mellom.