ReFantazio regjerer med 2 millioner solgte eksemplarer

Det åndelige søskenet til Persona-serien fortsetter sin seiersrekke, og rapporter bekrefter nå at Metaphor: ReFantazio har solgt i to millioner eksemplarer. En bragd som nok en gang befester Atlus som en av RPG-sjangerens sanne mestere.

ReFantazios blanding av politiske intriger og et mer actiondrevet kampsystem har tydeligvis slått an hos både gamle fans og nykommere. Atlus gikk ut på sosiale medier for å takke fansen, og er allerede i gang med å love fremtidige utvidelser - og muligens til og med en anime-filmatisering.

For alle som tvilte: ReFantazio er kommet for å bli - og kan bli studioets neste store franchise.

