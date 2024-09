Reggie Fils-Aimé, tidligere president for Nintendo of America, spøker med Geoof Keighley om prisannonseringen av PS5 Pro

HQ

En av Nintendo-ledere som bli husket mest (og best) i selskapets historie er og blir Reggie Fils-Aimé, som fungerte som president for Nintendo of America fra 2006 til 2019. Fils-Aimé skjøt imidlertid til topps på popularitetslistene allerede i 2004, da han holdt Nintendo DS-presentasjonen mens han fortsatt var konserndirektør for salg og markedsføring. Under kunngjøringen av PS3 i 2006 og avsløringen av prisen (599 dollar for 60 GB-versjonen) kommenterte han at en så høy og aldri før sett pris for en konsoll åpnet dørene for at Nintendo kunne selge produktene sine bedre, og Reggie presiserte til og med med et "og jeg planlegger å kjøre en lastebil gjennom disse dørene".

Mange år har gått siden den gang, og Fils-Aimé har for lengst forlatt Nintendo, men i forbindelse med den nylige prisannonseringen av PS5 Pro husket den opprinnelige intervjueren fra 2006 (en ung Geoff Keighley) anekdoten og fantaserte om hva Reggie ville sagt om den i 2024.

Han tok selvfølgelig til X/Twitter for å minnes øyeblikket også, og ville gjerne stille opp på The Game Awards tiårsjubileumsseremoni den 14. desember for å snakke om det.

Hva tror du Reggie vil si om prisen på Sonys neste maskinvare, og vil han henvise til Nintendos kommende planer, som skal avduke sin nye konsoll i løpet av de neste månedene?