Reggie Fils-Aimé er på plass under The Game Awards

Den 10. desember klokken 2 er det endelig duket for The Game Awards 2021. Der venter annonseringer av nye spill og mange verdenspremierer - samt så klart en premieseremoni.

Men det pleier også å være andre ting, som overraskelsesgjester og musikk, og en person mange kanskje savner som vi nå vet dukker opp er Reggie Fils-Aimé. Han avslørte på Twitter nylig at han ser frem mot "to being there and seeing all my industry friends".

Siden The Game Awards 2021 er et lukket arrangement kun med inviterte gjester, antar vi at verten og også produsenten Geoff Keighley ikke bare vil ha Fils-Aime sittende blant publikum, men at den trolig mest karismatiske sjefen noensinne for et stort spillselskap vil delta aktivt på en eller annen måte.