Reggie Fils-Aimé ledet Xbox-event med Microsoft

Reggie Fils-Aimé var den svært karismatiske direktøren for Nintendo of America fra 2004 til han trakk seg for to år siden. Han har imidlertid holdt kontakten med spillindustrien og deler ofte tankene sine både på Twitter og i podcaster.

I går forbløffet han mange mennesker da han dukket opp for å lede en rundbordssamtale med bransjeveteraner - dette fordi det var et Microsoft-arrangement for å feire 20-årsjubileet til Xbox. Flere Xbox-legender deltok, inkludert Ed Fries (som var ansvarlig for at Microsoft kjøpte Bungie og Rare), Peter Moore (som i stor grad stod bak suksessen til Xbox 360) og den første Xbox-sjefen Robbie Bach.

Men Reggie Fils-Aimé stjal mye av rampelyset ved å være vert for arrangementet og starte med å si:

"I'm sure at this point you're wondering, what is the former president and chief operating officer of Nintendo of America doing at a Microsoft Xbox event? I don't know why I'm here either."

Det var faktisk en veldig fin diskusjon totalt sett, omtrent 47 minutter lang. Vi anbefaler på det sterkeste at du sjekker den ut, for det var mange interessante ting om hvordan spill har endret seg, og til og med samtaler om Dreamcast. Surf over hit for å se Fils-Aimé lede diskusjonen sammen med Xbox-pionerene.

