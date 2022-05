Reggie Fils-Aimé sier at Halo er hans favorittspill utenfor Nintendo

HQ

Reggie Fils-Aimé var sjef for Nintendo of America i 13 år og ble et ikon i spillindustrien med sin oppriktige væremåte, smarte one-liners og gjennom å bare være en ypperlig representant for gaming.

Men selv en tidligere Nintendo-sjef får glede av ting som ikke er Nintendo noen ganger, og under et nylig intervju med G4TV ble han spurt om hva favorittspillet hans er utenom Nintendos egne. Fils-Aimé svarte umiddelbart: "Halo!". Han hadde til og med en bakgrunnshistorie, og det viser seg at han har mye historie med Master Chiefs eventyr:

"The original Xbox was in my living room before I had a Gamecube. I wasn't an employee of Nintendo, I was on my own videogame journey. My kids were pushing me, 'we've gotta get an Xbox, we've gotta play this game Halo'. And they would end up kicking my ass. It's not that I'm good at it, but I really enjoy that game."

Du kan se klippet selv nedenfor.