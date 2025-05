Regissør Fatih Akin beskrev innspillingen av sin Dollman-rolle i Death Stranding 2 som "som å gå til legen"

HQ

Death Stranding Death Stranding 2 hadde som spill mange store stjerner, men det vil gå en ekstra mil for oppfølgeren Death Stranding 2: On the Beach, der en rekke populære skuespillere og filmskapere vil spille roller i oppfølgeren. Vi vet at Elle Fanning og Shioli Kutsuna vil dukke opp sammen med gjengangere som Norman Reedus og Lea Seydoux, og den tyrkisk-tyske regissøren Fatih Akin dukker også opp i oppfølgeren som den interessante og merkelige figuren Dollman.

På Cannes Film Festival, som en del av Immersive Competition -panelet, forklarte Akin hvordan han kom med i Death Stranding 2 og hvordan prosessen med å spille inn rollen som Dollman var.

"Jeg husker at det gikk veldig fort. Det var som å gå til en lege, men han bare kontrollerer deg, og etter 15 minutter sier han at du kan gå. "Vis meg armene dine." Du viser armene dine. "Vis meg hodet ditt." Du viser hodet ditt. "Vis meg øynene dine." Du viser øynene dine. Ok, du er frisk, du kan gå ut."

Death Stranding skaperen Hideo Kojima kom deretter inn og fortsatte: "For Fatih er han en dukke. Så vi skapte ikke en rigg. Jeg tenkte på det fordi vi vanligvis brukte tre dager bare på å skanne Norman [Reedus] eller Guillermo [del Toro]."

Tidligere i chatten forklarte Akin også hvordan han ble kjent med Kojimas arbeid, og sa: "Sønnen min brakte meg inn i spillverdenen, sønnen min kjente Hideo gjennom Metal Gear, vet du."

Han kom også inn på hvordan det var å bli bedt om å bli en dukke i Death Stranding 2, og bemerket: "Da jeg først så dukken, tenkte jeg liksom "hva?". Det ser morsomt ut. Og så tenkte jeg på Metallica - favorittalbumet mitt er Master of Puppets, så jeg tenkte: "Jeg er Master of the Puppet."

Vi får se Akin i sin helhet som Dollman veldig snart, da Death Stranding 2: On the Beach lanseres på PS5 den 26. juni.