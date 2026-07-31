Regissør Paco Plaza om suksessen til skrekkfilmer: «Man trenger ikke å lage en storfilm for å nå et stort publikum

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Det er en viss trend i filmbransjen der visse sjangre klarer å oppnå stor suksess uten å måtte bruke hundrevis av millioner dollar på produksjonsbudsjetter. Mens actionfilmer ofte kan ha produksjonskostnader på mellom 150 og 200 millioner dollar, klarer skrekkfilmer seg med en brøkdel av kostnadene, og likevel tiltrekker de seg et stort publikum og sikrer seg enorme inntekter.

Men hvorfor klarer skrekkfilmer konsekvent å følge denne trenden? Hvordan kan skrekkfilmer levere en film som fansen ønsker å se uten å bruke en brøkdel av budsjettet til en stor actionfilm? Under vårt besøk hos Celsius 232 snakket vi med den spanske regissøren og filmskaperen Paco Plaza, kjent for «Rec»-serien, men også nylig for «Sister Death», «The Grandmother» og «Veronica», for å få hans syn på saken.

«Absolutt, og vi har et veldig godt eksempel i år med for eksempel *Obsession*, en film med svært lavt budsjett som blir en stor suksess fordi den berører noe som finnes i samfunnet. I dette tilfellet tenker jeg på temaet giftige forhold, og jeg tror man aldri vet når en film kommer til å treffe en nerve. Det er sant at skrekkfilmer ikke trenger å bruke store ressurser for å oppnå et flott resultat. Vi har mange eksempler, fra «Red Witch Project» til «Evil Dead», og til og med «Duel», Steven Spielbergs første spillefilm. Du trenger ikke å lage en storfilm for å nå et stort publikum, fordi det handler mer om konseptet og om at den berører noe som er viktig for samfunnet akkurat i det øyeblikket filmen slippes.»

I intervjuet snakket vi også med Plaza om filmproduksjonsprosessen hans og den løse forbindelsen han har til Hideo Kojima. Se det lokalt tekstede intervjuet nedenfor for mer informasjon.