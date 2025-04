Regissøren bak Black Panther og Creed jobber med en reboot av The X-Files

HQ

En reboot av The X-Files - kan det faktisk være noe å glede seg til? Vel, det er akkurat det Ryan Coogler, regissøren bak Black Panther og Creed, jobber med for tiden. Han avslørte dette i en podcast der han delte sine ambisiøse planer og sa at han håper å gjøre hver episode "skummel som faen".

Som om ikke det var nok, er Coogler også i samtaler med Gillian Anderson, i håp om at hun kommer tilbake i en eller annen form for å gjenta sin rolle som Dana Scully. Anderson har tidligere vært nølende til å vende tilbake til rollen, men ifølge Coogler er hun nå mer åpen for ideen - i hvert fall hvis det er et mindre prosjekt.

Originalserien ble, som mange av dere sikkert husker, sendt fra 1993 til 2002, og fikk en hel generasjon tenåringer til å se opp mot himmelen og lure på om vi virkelig er alene i universet. To ekstra sesonger ble produsert mellom 2016 og 2018, med både Mulder og Scully tilbake sammen igjen.

Men de nye sesongene nådde aldri helt den samme massive suksessen som originalen - av ulike årsaker. Så spørsmålet nå er om Coogler kan blåse nytt liv i denne klassikeren. Vi kan bare håpe.

Er du klar for en ny runde med The X-Files?