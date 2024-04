Regissører bedømmes ut fra deres Rotten Tomatoes-score

HQ

Filmverdenen har på en eller annen måte blitt mer beinhard nå for tiden. Det virker som om det er mye vanskeligere å starte store studioprosjekter, for selv om du klarer å lage en god film vil du ikke få et budsjett av den størrelsen igjen hvis du ikke klarer å tjene penger.

En ny rapport fra The Hollywood Reporter hevder at regissørene nå har flere øyne på seg og mindre rom for feil enn noen gang. Man bruker til og med Rotten Tomatoes til å påvirke studioene når det gjelder regissørens status og potensial.

Rotten Tomatoes og andre lignende nettsteder har ofte blitt kritisert fordi de er lette å påvirke og ikke gjenspeiler stemningen rundt en film eller TV-serie på en korrekt måte. En serie som bare har 6/10 i karakter kan likevel oppnå 100 % på Rotten Tomatoes, for eksempel.

"Kritikernes anerkjennelse er nå gamified", sa en anonym representant. "Rotten Tomatoes-scoren er det første folk ser på når jeg skal presentere en regissør. Det påvirker uunngåelig beslutningsprosessen rundt ansettelsen av en regissør. Når du ansetter en regissør, har du bare deres tidligere arbeid og et møte."

Synes du dette er rettferdig for regissører?