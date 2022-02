Regn med flere Jurassic-filmer etter Jurassic World: Dominion

HQ

Senere i år har Jurassic World: Dominion premiere og utgjør den siste filmen i den nye trilogien der Chris Pratt og Bryce Dallas Howard spiller hovedrollene. Men om du trodde det var slutt på Jurassic Park etter dette, så tok du feil (selv om vi regner med at omtrent 0% trodde dette...)

I en samtale med SlashFilm har produsentene Frank Marshall snakket litt om fremtiden til serien:

"I think that 'Dominion's' going to wrap up this trilogy, but we're not resting on our laurels. We're going to sit down, and we're going to see what the future is. We have that wonderful series, 'Camp Cretaceous,' on Netflix. We obviously want to make quality, good movies with great storytelling, great writers and directors, but we're definitely looking to do more in the 'Jurassic' world."

Med tanke på at hver Jurassic-film pleier å dra inn over en milliard dollar kan vi nok anta at flere dinosaurfilmer fortsetter å utgis i overskuelig fremtid.

Jurassic World: Dominion har premiere på kino 10. juni.