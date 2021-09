Regn med masser av Asterix-kjærlighet de kommende fem årene

HQ

Asterix & Obelix: Slap Them All slippes i november til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Det er et klassisk beat 'em up med fantastisk 2D-grafikk og etter alt å dømme blir det noe å se fram mot for fansen.

Men det viser seg at det er betydelig mer Asterix-kjærlighet på gang for oss gamere ettersom den franske utgiveren Microids og Albert Rene Editions nå har inngått en femårig avtale som kommer til å resultere i ytterligere tre titler i "varierende spillsjangre". Stéphane Longeard, visedirektør for Microids, sier følgende i en pressemelding sendt til Gamereactor:

"We are honored to perpetuate our relationship with Albert Rene Editions and explore even deeper the Asterix franchise in our video games. The renewed trust from the IP owner is a real delight. The teams at Microids and the development studios are hard at work to ensure the utmost fidelity to the franchise created by Uderzo and Goscinny and focus on crafting fun and highly enjoyable experiences to all gamers. We can't wait to start revealing more information about the three upcoming titles."